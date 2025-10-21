Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
SINACC estabelece 62 dias para um doente oncológico ser tratado, desde a triagem até ao início das terapêuticas, quimio ou radioterapia.
Novo sistema de listas de espera quer triagem a doentes prioritários entre dois a sete dias e cirurgias em 30 dias

Diploma que regula SINACC deve ser aprovado em Conselho de Ministros nesta quarta-feira. Coordenadora do grupo que o delineou diz que permitirá mais “controlo”, “transparência” e “eficiência” na “gestão dos doentes prioritários e dos tempos de espera”. Haverá monitorizações a cada 24 horas e alertas para os serviços dos prazos a terminar ou não cumpridos.
