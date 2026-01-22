Ordem cronológica de entrada na lista de espera, será respeitada. É um princípio.
Novo sistema de gestão de listas de espera pronto a avançar em mais hospitais e em junho no resto do país

Decreto-lei que cria o Sistema Nacional de Acesso a Consulta e Cirurgia, substituto do SIGIC, em vigor desde 2004, foi publicado esta quinta-feira depois de o Presidente da República ter pedido aperfeiçoamentos. Mas, desde outubro, que está a ser testado como projeto-piloto em três unidades e, segundo garante a coordenadora do grupo de trabalho que o criou, “o balanço é positivo. Está pronto a avançar”.
