É a terceira geração desta linhagem.Foto: Facebook Jardim Zoológico de Lisboa
Sociedade

Novo membro da família no Jardim Zoológico de Lisboa: nasceu um bebé chimpanzé

Anúncio foi realizado pelo Jardim Zoológico este final de semana.
Amanda Lima
Um bebé chimpanzé nasceu no Jardim Zoológico de Lisboa, tornando-se o terceiro desta geração a nascer no local. A cria veio ao mundo a 30 de novembro, mas só foi anunciada este fim de semana, descrita pelo zoo como uma verdadeira "prenda de Natal".

O pequeno chimpanzé pesava dois quilos ao nascer e o seu sexo ainda não foi revelado, já que permanece junto da mãe. Nos primeiros anos de vida, as crias desta espécie dependem totalmente da progenitora, que lhes garante proteção, transporte e amamentação, esclarece o comunicado do zoológico.

Esta dependência pode prolongar-se até aos quatro anos. Gabi, a mãe, nasceu no mesmo zoo há 20 anos, em 2005, enquanto a avó, Gugu, nasceu também no zoo, 20 anos antes, em 1995. Assim, três gerações desta família encontram-se agora juntas, iniciando um novo ciclo familiar.

"A chegada desta nova cria torna a quadra natalícia ainda mais especial no Jardim Zoológico", sublinha o comunicado. Os chimpanzés enfrentam graves ameaças à sua sobrevivência, como a caça ilegal para o comércio de bushmeat e a destruição contínua do seu habitat. A espécie está classificada como “Em Perigo” pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

Zoo Lisboa: Mais de 2 mil animais consomem cerca de 1.500 quilos de alimentos por dia
Animais
Jardim Zoológico de Lisboa
Jardim Zoológico

