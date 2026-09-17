A utilidade da IA aplicada à Medicina, neste caso oral, já foi comprovada pelo médico português Miguel Stanley, que criou o seu Missing Link. FOTO: D.R. / White Clinic

Sociedade

NOVA ganha concurso europeu para criar polo internacional de IA na Saúde

Numa vitória consagrada com 87 pontos no exigente crivo do programa 'Erasmus Mundus', a instituição portuguesa assume a proa de um consórcio trilateral inédito com Espanha e Países Baixos. Em entrevista ao Diário de Notícias, o diretor Pedro Póvoa e o coordenador Jorge Mendes revelam em primeira mão os contornos de um projeto que pretende revolucionar a prática clínica e superar o “vale da morte” tecnológico nos hospitais.