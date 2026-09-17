Sociedade
NOVA ganha concurso europeu para criar polo internacional de IA na Saúde
Numa vitória consagrada com 87 pontos no exigente crivo do programa 'Erasmus Mundus', a instituição portuguesa assume a proa de um consórcio trilateral inédito com Espanha e Países Baixos. Em entrevista ao Diário de Notícias, o diretor Pedro Póvoa e o coordenador Jorge Mendes revelam em primeira mão os contornos de um projeto que pretende revolucionar a prática clínica e superar o “vale da morte” tecnológico nos hospitais.