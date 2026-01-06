Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Nestlé retira alguns lotes de fórmula infantil do mercado devido à presença de uma toxina

A empresa diz que ”até ao momento não foi confirmada nenhuma incidência" devido ao consumo dos lotes agora retirados.
A Nestlé anunciou na segunda-feira, 5 de janeiro, a retirada preventiva de lotes específicos de fórmulas infantis NAN e Alfamino Júnior após ter sido detetada a presença de uma toxina numa das matérias-primas usada.

Numa publicação divulgada na segunda-feira no seu site, a Nestlé indica que foram afetados lotes específicos PreNAN 400g, NAN SUPREMEPro 1 e 2 (800g), NAN TOTAL 1 (400g e 800g), NAN TOTAL 2, NAN OPTIPRO 1 (800g e 200ml), NAN AR (800g) e Alfamino Júnior.

A empresa destaca que ”até ao momento não foi confirmada nenhuma incidência associada ao consumo destes lotes”.

“Após a realização de uma análise, detetou-se a potencial presença de cereulida numa matéria-prima. Como tal, decidimos realizar esta medida preventiva retirando os produtos”, refere a empresa.

A Nestlé informa que a cereulida é uma toxina criada por certas estirpes do microorganismo Bacillus cereus, que pode causar vómitos intensos e diarreia, e é normalmente encontrado em materías-primas e ocasionalmente em alimentos como leite e produtos lácteos.

“O Bacillus cereus é um microorganismo cujas estirpes, na maioria, não têm impacto na segurança alimentar. No entanto, tem potencial para criar toxinas, uma das quais é a cereulida, que pode causar intoxicação alimentar”, pode ler-se no site.

A Nestlé explica que no caso de existirem sintomas, estes aparecem entre 30 minutos e seis horas após o consumo e podem ser: vómitos intensos e diarreia, ligado a sonolência, devendo ser procurado um médico.

Segundo a empresa, se o bebé não apresentar sintomas, "não há motivo para preocupação".

No caso de ter adquirido ou usado um dos produtos com o lote incluído na retirada “deve deixar de utilizar o produto e o valor despendido será reembolsado na íntegra”, explica a empresa.

A Nestlé informa ainda que o número do lote pode ser consultado na parte de baixo das latas ou, nos formatos líquidos, no topo das embalagens.

