NASA mostra imagem de nuvem de fumo proveniente do Canadá a chegar a Portugal

A NASA divulgou uma imagem de satélite onde é possível ver a nuvem de fumo com origem nos incêndios no Canadá a chegar a Portugal continental.

A fotografia foi captada esta segunda-feira de manhã e nela é possível observar a nuvem a atingir o norte de Portugal e de Espanha.

O IPMA previu para esta terça-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, obscurecido por partículas de fumo, provenientes dos incêndios no Canadá.

© NASA EARTH OBSERVATORY

De acordo com o instituto, esta nuvem é "constituída por partículas muito pequenas e por gases (especialmente monóxido de Carbono)" e "parece estar confinada acima dos 1.100 metros de altitude e por isso não deverá afetar as populações abaixo deste nível", indica.

Esta nuvem está a causar uma redução de visibilidade e do brilho do Sol, bem como do tom azul do céu.

O IPMA lembra que os incêndios florestais que há semanas assolam o Canadá, têm emitido para atmosfera quantidades significativas de gases e partículas que são transportados e dispersos pelos ventos.

"Uma circulação ciclónica, associada a uma depressão centrada a noroeste dos Açores, terá promovido o transporte a larga escala destes poluentes, principalmente monóxido de carbono, ao longo do Atlântico Norte, tendo chegado a região dos Açores na passada terça-feira, 13 de junho", refere o Instituto.

Milhares de bombeiros de vários países do mundo, incluindo de Portugal, combatem os fogos ativos no Canadá, sendo a região mais afetada a província do Québec.