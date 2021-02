Multa de 200 euros por estar a comer na casa de banho de padaria

Segundo um comunicado da PSP, o proprietário do estabelecimento foi autuado, em 2.000 euros, por inobservância das regras de funcionamento de estabelecimentos de restauração e similares, bem como das regras de fornecimento e venda de bebidas alcoólicas.

Quanto ao cliente, foi intercetado quando se encontrava no interior das instalações sanitárias de um estabelecimento de restauração e bebidas a consumir bens alimentares e bebidas alcoólicas.

"Desta forma, foi levantado o respetivo auto de contraordenação por inobservância ao dever geral de recolhimento", refere a PSP.

Portugal continental entrou no dia 15 de janeiro num novo confinamento geral, devido ao agravamento da pandemia de covid-19, com os portugueses sujeitos ao dever de recolhimento domiciliário, estando ainda previsto o encerramento do comércio e restauração, com exceção dos estabelecimentos de bens e serviços essenciais.

A restauração pode, no entanto, funcionar em regime de 'take-away' ou entregas ao domicílio.