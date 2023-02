Mulher que esfaqueou companheiro condenada a dois anos e nove meses de prisão por violência doméstica

O Tribunal de Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, condenou esta quinta-feira a dois anos e nove meses de prisão a cumprir em casa, com pulseira eletrónica, uma mulher por ter esfaqueado com gravidade o companheiro.

A arguida, de 44 anos, estava acusada de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, mas foi condenada por um crime de violência doméstica agravado.

Os factos remontam a 15 de abrir de 2022, quando a mulher esfaqueou o companheiro na residência onde os dois viviam em Nogueira da Regedoura, Santa Maria da Feira, na sequência de uma discussão por motivo fútil.

"No decurso da altercação entre ambos, a arguida esfaqueou o companheiro, causando-lhe lesões na região abdominal", referiu na altura a Polícia Judiciária (PJ), adiantando que a vítima foi hospitalizada em estado "grave".

Ainda de acordo com a Judiciária, o casal vivia em união de facto há pouco mais de meio ano, "não existindo antecedentes de violência doméstica".

Depois de ter esfaqueado o companheiro, a agressora ligou para a ex-mulher do homem, dando conta do sucedido, e colocou-se em fuga.

A agressora acabou por ser detida poucos dias depois pela PJ, encontrando-se desde então em prisão preventiva.