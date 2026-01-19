Mulher detida por homicídio e profanação de cadáver de homem de 88 anos em Aljustrel

Uma mulher de 39 anos foi detida pela Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Sul, por fortes indícios da prática de um crime de homicídio e profanação de cadáver, ocorrido no concelho de Aljustrel, na sexta-feira, 16 de janeiro.A agressão terá sida praticada pela suspeita, "em conluio com o seu companheiro, a qual exerceu violência gratuita sobre a vítima, um homem de 88 anos", indica uma nota publicada no site da PJ.O casal teria em vista matar o idoso e apropriar-se dos haveres que aquele mantinha na residência.Após o homicídio "com recurso a um objeto contundente, o cadáver viria a ser transportado pelo casal para um local ermo, próximo da localidade de Ervidel, tendo sido ocultado no interior de um poço"."Na sequência das diligências desencadeadas, e em resultado do trabalho de investigação desenvolvido, foram recolhidos relevantes elementos de prova que culminaram na identificação dos presumíveis autores e permitiram sustentar a emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito, visando a mulher", explica a PJ.O companheiro da suspeita já se encontrava sob custódia da PJ, uma vez que, na madrugada de sábado, havia sido detido em flagrante delito pela prática do crime de roubo, numa detenção executada por civis e formalizada pela PJ com colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR).A detida será esta segunda-feira presente às autoridades judiciárias para efeitos de interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.O inquérito é dirigido pela Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Ourique.