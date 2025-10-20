Mulher de 66 anos morre atropelada por autocarro no Porto

Uma mulher de 66 anos morreu esta segunda-feira, 20 de outubro, vítima de atropelamento por parte de um autocarro da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) na Rua de Júlio Dinis, no Porto, junto da rotunda da Boavista.A empresa à qual pertence a viatura, a STCP, lamentou, à Lusa, "o trágico acidente", expressando "condolências". "A STCP está a colaborar com as autoridades para apurar as circunstâncias do sucedido tendo já aberto um inquérito para apurar todas as circunstâncias a este trágico acidente", acrescentou.O alerta foi dado às 18:15 e acionou para o local 21 operacionais apoiados por oito meios terrestres.No local estiveram Bombeiros Voluntários do Porto, Sapadores, PSP, Polícia Municipal e ainda INEM.