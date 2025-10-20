Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Sociedade

Mulher de 66 anos morre atropelada por autocarro no Porto

Acidente aconteceu na Rua de Júlio Dinis, junto da rotunda da Boavista.
David Pereira
Uma mulher de 66 anos morreu esta segunda-feira, 20 de outubro, vítima de atropelamento por parte de um autocarro da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) na Rua de Júlio Dinis, no Porto, junto da rotunda da Boavista.

A empresa à qual pertence a viatura, a STCP, lamentou, à Lusa, "o trágico acidente", expressando "condolências". "A STCP está a colaborar com as autoridades para apurar as circunstâncias do sucedido tendo já aberto um inquérito para apurar todas as circunstâncias a este trágico acidente", acrescentou.

O alerta foi dado às 18:15 e acionou para o local 21 operacionais apoiados por oito meios terrestres.

No local estiveram Bombeiros Voluntários do Porto, Sapadores, PSP, Polícia Municipal e ainda INEM.

