Mário Miguel Martins Campos nomeado diretor-geral da Autoridade Tributária
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Sociedade

Mário Miguel Martins Campos nomeado diretor-geral da Autoridade Tributária

Tem experiência no desenvolvimento e gestão de sistemas de informação, gestão da inovação, transformação digital, modernização de processos, segurança da informação e interoperabilidade tecnológica.
David Pereira
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O Ministro de Estado e das Finanças designou o engenheiro Mário Miguel Martins Campos para o cargo de diretor-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), com efeitos a partir de 1 de agosto, anunciou esta sexta-feira, 12 de junho, o ministério, num comunicado enviado às redações.

"Esta nomeação, pelo período de cinco anos, é feita na sequência de procedimento concursal conduzido pela Comissão de Recrutamento e Seleção da Administração Pública (CReSAP) para o cargo de diretor-geral da AT", pode ler-se.

Mário Campos é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores e "tem experiência muito relevante no desenvolvimento e na gestão de sistemas de informação, na gestão da inovação, na transformação digital, na modernização de processos, na segurança da informação e na interoperabilidade tecnológica, nos setores público e privado, e exercia, desde março de 2016, as funções de subdiretor-geral da área dos Sistemas de Informação da AT".

O tutelar da pasta das Finanças, Miranda Sarmento, agradece a Helena Alves Borges, diretora-geral cessante, a "dedicação e elevado sentido de serviço público com que desempenhou as suas funções, destacando a forma competente e empenhada como liderou a AT ao longo do respetivo mandato".

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