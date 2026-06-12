Mário Miguel Martins Campos nomeado diretor-geral da Autoridade Tributária

O Ministro de Estado e das Finanças designou o engenheiro Mário Miguel Martins Campos para o cargo de diretor-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), com efeitos a partir de 1 de agosto, anunciou esta sexta-feira, 12 de junho, o ministério, num comunicado enviado às redações."Esta nomeação, pelo período de cinco anos, é feita na sequência de procedimento concursal conduzido pela Comissão de Recrutamento e Seleção da Administração Pública (CReSAP) para o cargo de diretor-geral da AT", pode ler-se.Mário Campos é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores e "tem experiência muito relevante no desenvolvimento e na gestão de sistemas de informação, na gestão da inovação, na transformação digital, na modernização de processos, na segurança da informação e na interoperabilidade tecnológica, nos setores público e privado, e exercia, desde março de 2016, as funções de subdiretor-geral da área dos Sistemas de Informação da AT".O tutelar da pasta das Finanças, Miranda Sarmento, agradece a Helena Alves Borges, diretora-geral cessante, a "dedicação e elevado sentido de serviço público com que desempenhou as suas funções, destacando a forma competente e empenhada como liderou a AT ao longo do respetivo mandato".