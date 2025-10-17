MP pede condenação de Luís Filipe Menezes por difamar ex-presidente da Câmara de Gaia

O Ministério Público (MP) pediu esta sexta-feira, 17 de outubro, a condenação de Luís Filipe Menezes, eleito presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia no domingo, por difamar numa publicação no Facebook, em 2023, o ex-autarca Eduardo Vítor Rodrigues.“Condenando o arguido fará justiça”, pediu a procuradora do MP durante as alegações finais no Tribunal de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.Na origem do caso está uma publicação, em outubro de 2023, de Luís Filipe Menezes, eleito presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia nas eleições autárquicas de domingo, dia 12, no Facebook, em que acusava Eduardo Vítor Rodrigues, que então presidia o município, de ter interferido num processo de licenciamento de um terreno seu.Na publicação, Luís Filipe Menezes (PSD) culpou Eduardo Vítor Rodrigues (PS) de ser o “mandante” de “criminosas cambalhotas”, como a alteração de pareceres técnicos para o prejudicar, e anunciou que tinha entregado o caso às autoridades..Luís Filipe Menezes acusado de difamação agravada ao atual presidente da CM Gaia. A procuradora lembrou que em audiência de julgamento, que começou a 27 de março, Luís Filipe Menezes admitiu que se excedeu nos termos utilizados para se referir a Eduardo Vítor Rodrigues.