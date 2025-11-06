Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Número de tarefeiros aumentou nos últimos anos, são já cerca de quatro mil
Sociedade

Médicos tarefeiros dizem que paralisação das urgências não esteve em causa e que já pediram reunião à ministra para negociar

Poucas horas depois de ter sido dito ao DN por alguns dos elementos que integram o movimento de médicos prestadores de serviço do SNS que se iriam remeter ao silêncio, a direção do grupo lança um comunicado para esclarecer várias situações, como as remunerações que auferem. Estes médicos continuam a dizer que querem conhecer o diploma e que já pediram reunião ao Ministério da Saúde para negociar.
