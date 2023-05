Motard morre em colisão na A3 em Valença

O Comando Sub-Regional do Alto Minho adiantou à Lusa que o acidente, que ocorreu ao quilómetro 109, no sentido norte-sul da A3, provocou um morto, que conduzia um dos motociclos, e dois feridos ligeiros, que foram transportados para o hospital de Viana do Castelo.

De acordo com a mesma fonte, o alerta para o acidente foi dado pelas 13:05 e no local estão 16 elementos, apoiados por oito viaturas.

A circulação permanece condicionada, estando apenas disponível uma via em cada sentido, uma vez que ainda decorrem os trabalhos de limpeza.

No local estão os bombeiros de Valença, os bombeiros de Vila Nova de Cerveira, a GNR, o INEM e elementos das Infraestruturas de Portugal (IP).