Morreu Vince Zampella, criador do videojogo 'Call of Duty'. Tinha 55 anos

Morreu Vince Zambella, um dos criadores da série do videojogo Call of Duty, na sequência um acidente de automóvel com o seu Ferrari nas montanhas de San Gabriel, no sul da Califórnia, de acordo com a cadeia de televisão norte-americana NBC Los Angeles.Um porta-voz da Electronic Arts (EA), a fabricante do jogo que se tornou um sucesso a nível mundial, que noticiou o falecimento, referiu a influência de Zampella na indústria dos videojogos foi "profunda e abrangente", acrescentando que se tratava de "um amigo, colega, líder e criador visionário".O mesmo responsável destacou que o seu trabalho "ajudou a moldar o entretenimento interativo moderno e inspirou milhões de jogadores e criadores em todo o mundo".Call of Duty foi a grande criação de Zampella, que também esteve à frente da criação dos jogos de ação e aventura como Star Wars Jedi: Fallen Order e Star Wars Jedi: Survivor.