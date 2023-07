Morreu o professor catedrático Vítor Matias Ferreira

Morreu Vítor Matias Ferreira, professor Catedrático Emérito do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, onde lecionou durante mais de trinta anos e do qual foi Presidente, informa o estabelecimento de ensino superior no seu site oficial.

Reputado investigador no campo da sociologia urbana, desenvolveu trabalho relevante sobre os movimentos sociais no período revolucionário de 1974-1975. "Já no período democrático destaca-se o seu trabalho sobre a transformação da metrópole de Lisboa", pode ler-se na página do ISCTE.

Entretanto lançou em 1994, em conjunto com Francesco Indovina, o observatório "Expo'98 em Lisboa: observar enquanto se realiza".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Também foi um dos fundadores do Centro de Estudos Territoriais, entretanto integrado no Centro Dinâmia"Cet e Diretor da revista "Cidades. Comunidades e Territórios", e publicou vários livros, assim como capítulos de livros e artigos em publicações nacionais e estrangeiras, dos quais se destacam "Lisboa, de Capital do Império a Centro da Metrópole" (1986); "Lisboa, a Metrópole e o Rio" (coord.) (1997); "A Cidade da Expo "98" (1999) e "Fascínio da Cidade" (2004).

O corpo de Vítor Matias Ferreira estará em câmara ardente, neste sábado, na Igreja da Graça, a partir das 18:00 até às 13:15 de domingo. O cortejo fúnebre seguirá depois para o Cemitério do Alto de São João, estando a cremação marcada para as 14:00.