Morreu o médico Apolino de Almeida, antigo presidente do hospital de Beja

O médico-cirurgião e antigo presidente do hospital de Beja Apolino de Almeida morreu esta quarta-feira, aos 85 anos, vítima de doença prolongada, disse à Lusa fonte daquela unidade hospitalar, onde estava internado.

A mesma fonte indicou que Joaquim Apolino Salveano de Almeida encontrava-se internado há alguns dias no Hospital José Joaquim Fernandes, que integra hoje a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

Natural de Viseu, onde nasceu em 26 de fevereiro de 1936, Apolino de Almeida formou-se em Cirurgia Geral e chegou ao Alentejo em 1966 para prestar serviço em Cuba e no antigo hospital de Beja.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Cumpriu o serviço militar em Cabo Verde e, em 1970, regressou a Beja e integrou o corpo clínico do novo hospital, inaugurado em julho desse ano.

Desde então, esteve sempre ligado como médico-cirurgião ao hospital de Beja, que dirigiu de 1980 a 1986 e, mais tarde, entre 1994 e 2002.

A Federação do Baixo Alentejo do PS, partido do qual era militante, lamentou a morte do médico-cirurgião e lembrou o seu "legado" e "contributo inestimável" para "a melhoria das condições de saúde na região".

O velório decorre nas Casas Mortuárias de Beja e o funeral está marcado para quinta-feira, a partir das 10:30, para o cemitério da cidade.