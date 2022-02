Morreu o jornalista e apresentador Artur Albarran

O apresentador e antigo jornalista Artur Albarran morreu esta terça-feira, aos 69 anos, numa altura em que travava pela segunda vez uma luta contra um cancro, avança a SIC Notícias e a CNN Portugal.

Retirado desde 2001, a personalidade da televisão tem enfrentado desde então vários e graves problemas de saúde, como leucemia, transplante de medula óssea, meningite e, mais recentemente, covid-19.

Com carreira de jornalista iniciado na Rádio Clube de Moçambique, Artur Albarran passou ainda pelo Rádio CLube Português antes de ter integrado a equipa que fundou o programa "Grande Reportagem" na RTP no início da década de 1980. Nos anos 1990 foi enviado especial à Gurra do Golfo e ao conflito na Somália.

Foi igualmente diretor do jornal Século Ilustrado e integrou a redação que trabalhou no arranque da TVI, em 1993.

Mais tarde passou para a SIC, onde apresentou programas como "Cadeira do Poder", "Imagens Reais" e "Acorrentados".

Paralelamente, esteve filiado ao Partido Revolucionário do Proletariado após o 25 de Abril de 1974.

