Morreu o antigo autarca de Portel José Manuel Grilo

O antigo presidente da Câmara de Portel José Manuel Grilo morreu na sexta-feira, 3 de julho, à noite, aos 65 anos, revelou este sábado, 4, este município do distrito e Évora, que decretou três dias de luto municipal.Fonte familiar indicou à agência Lusa que José Manuel Grilo sofreu uma paragem cardiorrespiratória na noite do dia 24 de junho e encontrava-se, desde então, nos cuidados intensivos do Hospital do Espírito Santo de ÉvoraNuma nota de pesar publicada na sua página de Internet, a autarquia indicou que “é com o mais profundo sentimento de pesar que o Município de Portel comunica o falecimento” do antigo presidente do município José Manuel Clemente Grilo.Economista de profissão e com “profunda vocação para o serviço público, o Dr. José Manuel Clemente Grilo dedicou a sua vida ao desenvolvimento e bem-estar do concelho de Portel”, realçou a câmara.Serviu o município “de forma exemplar ao longo de quase três décadas, tendo liderado com distinção os destinos do concelho como presidente da Câmara Municipal de Portel nos últimos 12 anos, depois de ter desempenhado as funções de vice-presidente durante quatro mandatos. Atualmente mantinha o seu compromisso cívico e político como membro em funções da Assembleia Municipal de Portel”, lê-se na nota de pesar.“A sua integridade, capacidade de liderança, dedicação e proximidade com as populações deixam uma marca indelével na história e no coração de todos os portelenses. O seu legado continuará a ser uma referência de nobreza no exercício da causa pública”, adiantou a autarquia.A Câmara de Portel, “nesta hora de imensa dor, endereça as mais sentidas condolências à família e amigos, associando-se ao luto de todo o concelho”.O corpo fica em câmara ardente na igreja Matriz, em Portel, durante o dia de hoje, e as cerimónias fúnebres realizam-se no domingo, a partir das 10:00, seguindo para o cemitério local onde será sepultado.“Como justa homenagem à sua memória e ao inestimável serviço prestado à nossa comunidade, o Município decreta tês dias de Luto Municipal, com a bandeira do Município hasteada a meia haste nos edifícios públicos do concelho”.Também o Partido Socialista de Portel manifestou o seu “profundo pesar” pela morte de José Manuel Grilo, que “ao longo de várias décadas exerceu com muita dedicação, empenho e determinação, as funções de presidente de Câmara Municipal de Portel, vice-presidente e membro da Assembleia Municipal, tendo sempre representado o Partido Socialista neste período de tempo, dedicando grande parte da sua vida ao serviço público e ao concelho de Portel”.“O PS de Portel e todos os seus militantes apresentam as sentidas condolências à sua família e aos amigos, manifestando-lhes a sua solidariedade neste momento de dor e de perda”, adiantou.