Morreu, aos 93 anos, Francisco Carvalho Guerra, fundador da Católica do Porto

Morreu esta quinta-feira, 6 de agosto, o professor catedrático Francisco Carvalho Guerra, fundador da Universidade Católica do Porto. Tinha 93 anos.A instituição recorda-o como "figura incontornável" na sua história, bem como na da cidade do Porto e da ciência em Portugal."Um dos fundadores do Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa, que dirigiu durante quase três décadas, o Professor Carvalho Guerra deixou uma marca profunda na afirmação e no desenvolvimento desta casa de ensino. Professor catedrático na área da Bioquímica, foi também Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Presidente da Sociedade Portuguesa de Bioquímica e Presidente do Centro Regional do Porto da UCP, entre muitas outras responsabilidades assumidas ao longo de uma vida dedicada à ciência, ao ensino e ao serviço público", escreveu a reitora da Universidade Católica Portuguesa, Isabel Capeloa Gil, numa nota de pesar no site do estabelecimento de ensino."Carinhosamente conhecido por muitos como 'Pai Guerra', o Professor Carvalho Guerra foi uma força inspiradora para gerações de estudantes, professores e investigadores, tendo sido decisivo na promoção da investigação científica em Portugal e na construção de pontes entre a razão e a fé, entre a ciência e a cultura. No seu regresso à casa do Pai, a Universidade Católica Portuguesa presta homenagem à sua memória, ao seu legado e ao seu contributo incomparável, e apresenta à sua família, amigos e a todos quantos com ele privaram as mais sentidas condolências. Os visionários nunca desaparecem, ao partir do nosso convívio, mantém-se viva a sua presença indelével. Que descanse em paz", pode ler-se.. O primeiro-ministro lamentou a morte do professor através da rede social X, considerando Carvalho Guerra que “não foi apenas um distintíssimo cientista e académico, foi um grande empreendedor, seja como vice-reitor da Universidade do Porto, seja como verdadeiro fundador da Universidade Católica no Porto (presidindo longos anos ao Centro Regional)”.Luís Montenegro escreveu que o professor catedrático dedicou a vida "à causa da educação, às relações com a África de língua portuguesa, às florestas e à afirmação da região Norte no panorama nacional e internacional”, recordando-o como um “líder carismático, católico empenhado e convicto”, que “marcou fortemente muitas gerações de universitários no meio académico do Porto”.“O seu humanismo e o seu exemplo de serviço ao próximo e ao país não serão esquecidos”, frisou o líder do Governo, que dirigiu ainda “sentidas condolências” à família, à Universidade do Porto e à Universidade Católica Portuguesa.. Francisco Carvalho Guerra nasceu em Braga, a 19 de outubro de 1932. Formou-se em Farmácia, em 1956, pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, onde também concluiu o doutoramento em Bioquímica, em 1964.O velório realiza-se esta sexta-feira, a partir das 12h00, na Igreja Românica de Cedofeita, no Porto. O funeral terá lugar no sábado, pelas 14h00, na Igreja de Cedofeita.