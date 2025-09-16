Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Isabel Rilvas, figura maior da aeronáutica portuguesa
Morreu, aos 90 anos, Isabel Rilvas, uma das pioneiras na aviação e no paraquedismo

Em 1956 tornou-se na primeira mulher paraquedista da Península Ibérica e em 1981 obteve a licença de voo em balão de ar quente nos Estados Unidos.
Morreu este domingo, aos 90 anos, Isabel Rilvas, "uma das pioneiras na aviação e no paraquedismo, e nossa sócia extraordinária", anunciou a Força Aérea Portuguesa.

"A nossa 'Isabelinha' conseguiu o seu brevet (aos 19 anos) em 1954 em aviões e planadores; em 1956 tornou-se na primeira mulher paraquedista da Península Ibérica; e em 1981 obteve a licença de voo em balão de ar quente nos Estados Unidos", escreveu o ramo das forças armadas numa nota enviada às redações. "O seu falecimento é realmente uma grande perda para a aviação portuguesa", pode ler-se.

Isabel Rilvas aprendeu a pilotar aviões na Escola de Aviação Civil do Aero Club de Portugal, em Sintra, no início da década de 1950, e frequentou o curso de paraquedismo em França.

A 16 de janeiro de 1957 tornou-se na primeira pessoa civil portuguesa a saltar na base militar de Tancos e mais tarde repetiu o feito ao realizar os primeiros saltos de paraquedismo civil em Angola e Moçambique.

Em 1960 bateu o recorde nacional de permanência no ar, estabelecendo a marca em 11 horas e 15 minutos.

Foi ainda a fundadora e dinamizadora do corpo de enfermeiras paraquedistas portuguesas, tendo apresentado a ideia ao então secretário de Estado da Aeronáutica, Kaúlza de Arriaga, o que foi autorizado por António de Oliveira Salazar.

A nível internacional, foi a primeira e única portuguesa a receber o Diploma Paul Tissandier, atribuído pela Federação Aeronáutica Internacional. Foi também membro ativo das ‘99 Ninety Nines’, a mais antiga associação internacional de mulheres-piloto, tendo sido colocada uma placa com o seu nome no Wall of Wings do 99’s Museum of Women Pilots, em Oklahoma City.

É mãe de Leonardo Mathias, ex-secretário de Estado da Economia, e de Maria Cortez de Lobão, criadora da Fundação Gaudium Magnum, tendo sido casada durante 28 anos com o diplomata Leonardo Mathias. Nessa qualidade, foi fundadora em 1982 da Associação das Mulheres dos Diplomatas Portugueses – hoje designada como Associação dos Cônjuges dos Diplomatas Portugueses.

Em 2017, foi agraciada pelo Presidente da República com o Grau de Grande Oficial da Ordem Infante Dom Henrique.

Na comemoração do seu último aniversário, a 8 de janeiro deste ano, saltou de paraquedas em tandem de uma altitude de 12 mil pés, em Tancos.

Isabel Rilvas a saltar de paraquedas aos 90 anos, em janeiro de 2025
Isabel Rilvas a saltar de paraquedas aos 90 anos, em janeiro de 2025

O velório decorre desde esta segunda-feira à tarde na Igreja da Força Aérea, em São Domingos de Benfica, de onde o funeral seguirá às 14h00 desta terça-feira para o Cemitério dos Prazeres.

