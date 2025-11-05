Morreu Justino dos Santos, o antigo presidente da Câmara de Odemira. Tinha 85 anos

Morreu esta quarta-feira, 5 de novembro, aos 85 anos, o antigo presidente da Câmara de Odemira (entre 1976 e 1993), Justino dos Santos, divulgou o município do distrito de Beja, que manifestou “sentido pesar” e decretou dois dias de luto municipal.A autarquia lembra, através de uma nota de pesar publicada no Facebook, que o antigo edil foi o “primeiro presidente da Câmara Municipal de Odemira democraticamente eleito, cargo que exerceu ao longo de 17 anos, entre 1976 e 1993”.“O concelho de Odemira muito deve ao empenho, dedicação e competência com que presidiu e orientou a gestão autárquica, defendeu causas e o desenvolvimento local”, pode ler-se..Os dois dias de luto serão cumpridos esta quarta e quinta-feira.Justino dos Santos foi médico de profissão e “exerceu medicina em Odemira antes e depois de ser” eleito presidente da câmara, recordou a autarquia.A câmara municipal realçou também a “grande dedicação” do médico “nos últimos anos à Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Odemira”.O ex-autarca foi agraciado, em 1994, com a Comenda de Serviços Públicos pelo Presidente da República e, em 2005, com a Medalha de Honra do Município de Odemira, evocou igualmente a autarquia.No voto de pesar, o município realçou que o “Comendador Justino Santos ficará na história do concelho, da região e do país”.