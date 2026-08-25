Moedas garante que alcatroamento da Ribeira das Naus é provisório

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML) afirmou esta terça-feira, 25 de agosto, que o alcatroamento da Avenida Ribeira das Naus, contestado pela associação Fórum Cidadania Lx, é provisório e para evitar acidentes.

“Quando nós vimos o estado em que aquele pavimento estava, com buracos enormes, [constatámos que] a única maneira é, nesta fase, não permanente, mas provisoriamente, alcatroar, para evitar acidentes”, apontou Carlos Moedas (PSD), questionado pelos jornalistas, à margem da cerimónia que assinalou o Dia Municipal do Bombeiro, no Chiado.

Na semana passada, o Fórum Cidadania Lx criticou o alcatroamento da Avenida Ribeira das Naus, substituindo o atual pavimento em paralelepípedo, considerando a obra “retrógrada em termos ambientais” e um potencial incentivo ao aumento de velocidade dos veículos.

A associação cívica manifestou a sua posição numa missiva dirigida ao presidente da autarquia, também divulgada à comunicação social, em que reconheceu o mau estado do piso existente, atribuído à falta de manutenção e elevado tráfego automóvel.

“Tanto me pedem para asfaltar as ruas e agora que estou a asfaltar dizem que não querem, então queriam o quê? […] A minha função é tapar buracos e tapo todos os dias, e vou continuar a tapar”, rematou Moedas.

A CML informou, em 11 de agosto, que está a realizar trabalhos de reabilitação naquele local, que incluem a repavimentação da faixa rodoviária e a reabilitação do passadiço pedonal, com um prazo previsto de execução de 60 dias e um investimento de cerca de 250 mil euros.

A intervenção contempla a substituição do pavimento existente por pavimento betuminoso, “contribuindo para a melhoria das condições de circulação e segurança nesta zona da frente ribeirinha”, apontou a autarquia.

Enquanto decorrerem estes trabalhos, a Avenida Ribeira das Naus vai estar totalmente interditada à circulação viária, em ambos os sentidos, no troço entre o Torreão Poente da Praça do Comércio e o Largo do Corpo Santo, sendo o trânsito desviado para o Largo do Corpo Santo, Rua do Arsenal, Praça do Comércio, Rua da Alfândega, Rua dos Arameiros e Avenida Infante Dom Henrique.