Ministério da Justiça investe 42 milhões de euros para modernizar prisões e centros educativos
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Ministério da Justiça investe 42 milhões de euros para modernizar prisões e centros educativos

Investimento é dirigido exclusivamente a intervenções em centros educativos e estabelecimentos prisionais, com especial enfoque no processo de encerramento do Estabelecimento Prisional de Lisboa.
David Pereira
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O Ministério da Justiça lançou o 8.º Aviso do Fundo para a Modernização da Justiça (FMJ), disponibilizando assim um montante global de 42 milhões de euros para financiar projetos de requalificação do património edificado, nomeadamente prisões e centros educativos.

Este novo aviso, com execução prevista entre este ano e 2029, "representa um investimento estratégico na atualização e modernização do parque judiciário e das demais infraestruturas do sistema da justiça, com uma forte componente no processo de encerramento do Estabelecimento Prisional de Lisboa", indica um comunicado enviado às redações.

O apoio financeiro poderá cobrir até 100% das despesas elegíveis, nos termos previstos no Regulamento do Fundo para a Modernização da Justiça.

De acordo com a nota, o financiamento destina-se a apoiar projetos que contribuam para "a requalificação, modernização e adaptação de centros educativos e estabelecimentos prisionais, com vista à melhoria das condições de segurança, habitabilidade e funcionalidade"; "a adequação das infraestruturas aos novos modelos de gestão e às exigências operacionais decorrentes de processos de reorganização e desativação de unidades existentes"; e "a introdução de soluções que promovam maior eficiência na gestão e exploração das infraestruturas, incluindo a integração de sistemas tecnológicos de apoio à operação e segurança".

"Este investimento é dirigido exclusivamente a intervenções em centros educativos e estabelecimentos prisionais, com especial enfoque no processo de encerramento do Estabelecimento Prisional de Lisboa, garantindo uma afetação eficiente, programada e alinhada com as prioridades estratégicas definidas pelo Ministério da Justiça", pode ler-se.

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