Maria da Graça Carvalho, ministra do Ambiente e Energia
Maria da Graça Carvalho, ministra do Ambiente e EnergiaFILIPE AMORIM/LUSA
Sociedade

Ministra garante que ciberataque ao grupo Águas de Portugal não afetou fornecimento de água

Ciberataque afetou várias empresas do grupo Águas de Portugal
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A ministra do Ambiente esclareceu esta sexta-feira (7 de agosto), na Ericeira, que o ciberataque a várias empresas do grupo Águas de Portugal de há uma semana não afetou o fornecimento de água no país.

“O ataque ficou contido à parte administrativa e não chegou a nenhum sistema público de fornecimento de água”, afirmou aos jornalistas Maria da Graça Carvalho.

O ciberataque, confirmou, aconteceu na sexta-feira passada e afetou várias empresas do grupo Águas de Portugal, que contactaram a Polícia Judiciária e outras entidades ligadas à cibersegurança.

“Quando se soube já estava praticamente resolvido, pelo menos na questão de estar tudo contido. Só a parte administrativa tinha sido abrangida", referiu a ministra.

O ataque foi dirigido aos sistemas de informação do grupo, provocando condicionalismos temporários em processos administrativos e nos canais de contacto com clientes e parceiros em algumas empresas.

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