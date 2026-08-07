Ministra garante que ciberataque ao grupo Águas de Portugal não afetou fornecimento de água

A ministra do Ambiente esclareceu esta sexta-feira (7 de agosto), na Ericeira, que o ciberataque a várias empresas do grupo Águas de Portugal de há uma semana não afetou o fornecimento de água no país.“O ataque ficou contido à parte administrativa e não chegou a nenhum sistema público de fornecimento de água”, afirmou aos jornalistas Maria da Graça Carvalho.O ciberataque, confirmou, aconteceu na sexta-feira passada e afetou várias empresas do grupo Águas de Portugal, que contactaram a Polícia Judiciária e outras entidades ligadas à cibersegurança.“Quando se soube já estava praticamente resolvido, pelo menos na questão de estar tudo contido. Só a parte administrativa tinha sido abrangida", referiu a ministra.O ataque foi dirigido aos sistemas de informação do grupo, provocando condicionalismos temporários em processos administrativos e nos canais de contacto com clientes e parceiros em algumas empresas.