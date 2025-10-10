Ministra da Saúde admite constrangimentos e garante que SNS 24 vai ser reforçado no inverno

A ministra da Saúde reconheceu esta sexta-feira, 10 de outubro, constrangimentos na Linha SNS 24 e revelou que já foi pedido aos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) e à Altice um reforço do serviço durante o inverno."Aquilo que pedimos aos SPMS e à Altice, que é a nossa operadora da Linha SNS 24, foi que para o inverno fosse reforçada pelo menos em 27 unidades locais de saúde, porque temos noção dos constrangimentos", disse Ana Paula Martins em declarações à margem de um evento sobre saúde mental no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.Segundo um estudo de investigadores nacionais e estrangeiros, cerca de um milhão de chamadas para a Linha SNS 24, usada para filtrar as idas às urgências, poderão ficar sem serem atendidas no inverno, devido à falta de meios.As projeções para o início do próximo ano antecipam até 900 mil tentativas de chamadas mensais, deixando potencialmente quase 300 mil sem atendimento telefónico num único mês."O que gostaríamos era, ainda este ano, podermos alargar às 12 ULS onde ainda não temos este processo a funcionar, mas isso não está garantindo neste momento", afirmou.A ministra de Saúde espera que o plano de reforço nas 27 ULS aconteça neste inverno e admitiu inclusivamente o recurso à inteligência artificial. "Há de facto uma necessidade de reforços humanos, é verdade, mas também há necessidade de colocar inteligência artificial no sistema, há necessidade de utilizar também outras tecnologias que ajudem a que o atendimento seja mais rápido, porque quando ligamos para uma linha a pedir ajuda é importante que não nos levem muito tempo a atender, o encaminhamento seja feito de forma adequada e depois o acionamento seja feito de forma adequada, seja qual for a resposta", revelou.De acordo com o Expresso, 3.00 profissionais trabalham atualmente na Linha SNS 24, que respondeu a 4,3 milhões de chamadas telefónicas entre janeiro e setembro deste ano. O secretário de Estado da Gestão da Saúde, Francisco Rocha Gonçalves, garantiu em setembro que a Linha SNS 24 (estava preparada para responder no inverno e disse que o operador ia "adaptar a tecnologia" e "vai fazê-lo com a Inteligência Artificial".