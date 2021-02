Ministério Público investiga uso indevido de vacinas

O Ministério Público vai investigar os casos relacionados com a toma indevida de vacinas contra a covid-19. Entre os inquéritos instaurados está a vacinação da diretora da Segurança Social de Setúbal, Natividade Coelho, que se demitiu do cargo após o caso ter sido tornado público, e a inoculação de funcionários de uma pastelaria do Porto e do proprietário de um restaurante na mesma, a mando do diretor regional do Norte do INEM, António Barbosa, que também colocou o lugar à disposição.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) diz que estão sob investigação ainda os processos de vacinação relacionados com o INEM de Lisboa, com o Centro de Apoio de Idosos de Portimão, e com instituições particulares de solidariedade social de Vila Nova de Famalicão, Arcos de Valdevez, Bragança, Seixal e Montijo. "Este trabalho de pesquisa prossegue ainda relativamente a outras situações que também têm vindo a público", refere a PGR.