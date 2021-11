Buscas no FC Porto. Filho de Pinto da Costa e empresário Pedro Pinho na mira da justiça

Estão a decorrer na manhã desta segunda-feira buscas no estádio do Dragão, devido a suspeitas relacionadas com contratos de direitos televisivos dos jogos do FC Porto, avança a SIC Notícias.

As casas dos empresários Pedro Pinho e de Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, também estão a ser alvo de buscas, adianta a revista Sábado, referindo que este processo está relacionado com a operação Cartão Vermelho.

A investigação está a ser conduzida pelo procurador do Ministério Público Rosário Teixeira e pelo inspetor da Autoridade Tributária Paulo Silva.

Estará em causa a venda de direitos de transmissão televisiva do FC Porto à antiga Portugal Telecom, agora Altice. Um negócio que terá sido intermediado pela empresa BM Consulting, de Bruno Macedo, um dos arguidos na operação Cartão Vermelho.

No início deste mês, a Sábado noticiou que o filho do presidente do FC Porto, Alexandre Pinto da Costa, terá recebido do empresário Pedro Pinho cerca de 2,5 milhões de euros na sequência do negócio da intermediação com a Altice das transmissões dos jogos de futebol dos dragões.

Em atualização