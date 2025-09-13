Militar de 24 anos morre em serviço no Regimento de Abrantes

Um militar de 24 anos, natural de Tabuaço, Viseu, morreu este sábado no Regimento de Apoio Militar de Emergência, em Abrantes. O Exército Português confirmou o óbito, que ocorreu no início da manhã, enquanto o militar se encontrava "em serviço".Em nota enviada à Lusa, o Exército informou que já deu início a um processo de averiguações interno com o objetivo de apurar as "causas e circunstâncias" que levaram à morte do jovem. A Polícia Judiciária Militar também foi notificada para tomar conta da ocorrência.De acordo com o porta-voz do Estado-Maior do Exército, Hélder Parcelas, a morte não ocorreu durante um treino, assegurou ao Observador. No entanto, não foram adiantadas mais informações sobre o contexto específico do incidente ou as suas possíveis causas.Apesar de terem sido prestados "os primeiros socorros no local e acionado o INEM", o óbito foi declarado no regimento, escreve o Exército, que afirma já ter disponibilizado apoio psicológico à família do militar e aos restantes colegas de serviço."É com dor e enorme consternação que o Exército Português comunica o falecimento de um militar", lê-se no comunicado, que expressa ainda "profundo lamento por esta perda irreparável" e endereça "à família enlutada as mais sentidas condolências".