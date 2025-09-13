Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Militar de 24 anos morre em serviço no Regimento de Abrantes
Exército já deu início a processo de averiguações interno com o objetivo de apurar as "causas e circunstâncias" do óbito.
Ricardo Simões Ferreira
Um militar de 24 anos, natural de Tabuaço, Viseu, morreu este sábado no Regimento de Apoio Militar de Emergência, em Abrantes. O Exército Português confirmou o óbito, que ocorreu no início da manhã, enquanto o militar se encontrava "em serviço".

Em nota enviada à Lusa, o Exército informou que já deu início a um processo de averiguações interno com o objetivo de apurar as "causas e circunstâncias" que levaram à morte do jovem. A Polícia Judiciária Militar também foi notificada para tomar conta da ocorrência.

De acordo com o porta-voz do Estado-Maior do Exército, Hélder Parcelas, a morte não ocorreu durante um treino, assegurou ao Observador. No entanto, não foram adiantadas mais informações sobre o contexto específico do incidente ou as suas possíveis causas.

Apesar de terem sido prestados "os primeiros socorros no local e acionado o INEM", o óbito foi declarado no regimento, escreve o Exército, que afirma já ter disponibilizado apoio psicológico à família do militar e aos restantes colegas de serviço.

"É com dor e enorme consternação que o Exército Português comunica o falecimento de um militar", lê-se no comunicado, que expressa ainda "profundo lamento por esta perda irreparável" e endereça "à família enlutada as mais sentidas condolências".

