Militar da GNR morre em colisão com lancha no Guadiana. Ministra garante "compromisso solene" do Governo para apanhar autores do crime

A ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, expressou esta terça-feira, no Parlamento, as condolências aos familiares do militar da GNR que morreu após uma colisão com uma lancha rápida no Guadiana e frisou "o compromisso solene" de que o Governo "tudo fará, nomeadamente em articulação com as autoridades espanholas, para deter os autores deste crime". “Esta noite morreu em serviço um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR), que perseguia juntamente com outros militares uma lancha rápida no rio Guadiana, que faz, como esse tipo de lanchas normalmente fazem, todo o tráfico de substâncias ilícitas e de pessoas, neste caso tráfico de estupefacientes”, afirmou a ministra, antes de assumir o compromisso “à família, à Guarda Nacional Republicana que estão de luto, e a todo o país”.. Um militar Guarda Nacional Republicana (GNR) - o cabo Pedro Silva, de 50 anos - morreu e três ficaram feridos, na segunda-feira à noite, após uma colisão entre uma embarcação da guarda e uma civil no rio Guadiana, disse à agência Lusa fonte da proteção civil.Todas as vítimas são militares da GNR, de acordo com fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve. Além do militar que morreu, um sofreu uma fratura num braço e outros dois ficaram com escoriações.Nesta altura, as autoridades portuguesas e espanholas protagonizam uma caça ao homem nas duas margens do Guadiana, em Alcoutim e do lado espanhol, para tentar encontrar os ocupantes da lancha que abalroou a embarcação da GNR.A embarcação da GNR terá sido abalroada por uma lancha rápida, presumivelmente relacionada com tráfico de droga, disse à Lusa fonte da Guarda.“Dadas as características da embarcação de alta velocidade, presume-se que esteja ligada ao tráfico de droga”, adiantou a fonte da GNR.Após o embate, a lancha de alta velocidade foi encontrada a arder a duas milhas (quase quatro quilómetros) do local onde ocorreu o acidente no rio Guadiana, ao largo de Alcoutim, no distrito de Faro, tendo os ocupantes fugido, segundo a fonte.A embarcação de alta velocidade foi detetada no rio Guadiana, tendo sido enviada uma patrulha do Controlo Costeiro de Olhão para averiguar, e quando os agentes tentaram abordar a lancha foram abalroados.Em comunicado, a GNR adianta que está ainda em curso, no rio Guadiana e nas suas margens, diligências para apurar as circunstâncias em que ocorreu o incidente e a fim de recolher prova material e localizar os suspeitos.Estas diligências decorrem com o apoio da Polícia Marítima, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e da Guardia Civil, de Espanha.A investigação está a cargo da Polícia Judiciária, segundo a GNR.A GNR acionou o apoio psicológico da Guarda para acompanhamento dos militares envolvidos e respetivas famílias.