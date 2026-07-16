Militar da GNR atingido por carro em fuga no Porto

Um militar da GNR foi esta quinta-feira, 16 de julho, atingido por um carro em fuga, no Porto, tendo, por precaução, sido transportado ao hospital, revelou à Lusa fonte da Guarda.O incidente ocorreu pelas 14:45, quando um carro que fora mandado parar por uma patrulha se colocou em fuga, acabando por atingir o militar que tentou travar a marcha do veículo, explicou a fonte.Na sequência foi usada arma de fogo, mas sem conseguir travar a fuga do veículo, continuou.O militar sofreu ferimentos ligeiros, disse a mesma fonte.