Militar da GNR atingido por carro em fuga no Porto
Foto: José Carmo
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Militar da GNR atingido por carro em fuga no Porto

Um carro que fora mandado parar por uma patrulha se colocou em fuga, acabando por atingir o militar que tentou travar a marcha. Na sequência foi usada uma arma de fogo, mas sem conseguir travar a fuga
DN/Lusa
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Um militar da GNR foi esta quinta-feira, 16 de julho, atingido por um carro em fuga, no Porto, tendo, por precaução, sido transportado ao hospital, revelou à Lusa fonte da Guarda.

O incidente ocorreu pelas 14:45, quando um carro que fora mandado parar por uma patrulha se colocou em fuga, acabando por atingir o militar que tentou travar a marcha do veículo, explicou a fonte.

Na sequência foi usada arma de fogo, mas sem conseguir travar a fuga do veículo, continuou.

O militar sofreu ferimentos ligeiros, disse a mesma fonte.

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