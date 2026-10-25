Milhares de pessoas voltam às ruas: “Mais casas, menos bastão”

Mais a norte, na Praça D. João I, no Porto, o protesto assumia a forma de vigília contra a atuação policial da madrugada. Mesmo sem o apoio das estruturas apreendidas, os manifestantes recusavam abandonar o local e prometiam manter a ocupação da praça ao longo da noite. À hora de fecho do DN, ainda sem uma decisão definitiva neste sentido, após um minuto de silêncio pelos manifestantes agredidos, a assembleia popular aprovou por unanimidade a “resistência pacífica” e apelou a uma tomada de posição do Presidente da República sobre a violência policial.

Já no Algarve, a concentração de Faro, que juntou centenas de pessoas num cordão de solidariedade ao final da tarde, na Praça da Liberdade, acabou por desmobilizar de forma pacífica.

Os milhares de pessoas que regressaram às praças das cidades portuguesas transformaram a contestação pelo direito à habitação num protesto conjunto contra a intervenção policial da madrugada anterior.

A atuação da PSP – que dispersou os manifestantes à bastonada e com recurso a cães (no Porto), resultou em, pelo menos, 33 feridos – foi classificada nas assembleias populares como “o maior atentado à democracia desde o 25 de Abril”.

Ordem dos Advogados pede inquérito

A atuação das forças de segurança nas desocupações da madrugada de domingo já suscitou a reação da Ordem dos Advogados, que exige um inquérito da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI).

Para o bastonário, João Massano, é essencial apurar se a PSP ultrapassou os limites do uso da força, face a um balanço que subiu para 27 feridos em Lisboa e seis no Porto.

O responsável classificou ainda como inaceitável, num Estado de Direito, que os defensores tenham ficado retidos “à porta de uma esquadra”, impedidos de prestar apoio jurídico aos detidos.

Os feridos da capital, assistidos nos hospitais de São José e Santa Maria, já tiveram todos alta médica.

Personalidades da sociedade civil pedem intervenção do PR

Entretanto, mais de 20 reconhecidas personalidades da sociedade civil, dirigiram também este domingo, dia 25, uma carta ao Presidente da República pedindo a sua intervenção face à “repressão policial infundamentada, desnecessária e desproporcional” da madrugada de domingo.

“O seu silêncio neste momento, Exmo. Sr. Presidente da República, não acalma a violência. Só a sua palavra pode repor a tranquilidade pública e a primazia do respeito pelos direitos cívicos dos cidadãos. Rogamos-lhes: faça-se ouvir”, apelaram os subscritores de na missiva divulgada pela agência Lusa.

A carta aberta é assinada por 23 personalidades da cultura, política e educação, como a rapper Capicua, o encenador Tiago Rodrigues, o músico Pedro Abrunhosa, a professora universitária Helena Freitas, a arquiteta e ex-deputada Helena Roseta, a presidente da Fundação José Saramago, Pilar del Río, a economista Susana Peralta ou o advogado Ricardo Sá Fernandes.

Com Lusa