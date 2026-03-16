Metro sem circulação em parte da Linha Azul

A Linha Azul do Metropolitano de Lisboa está sem circulação entre as estações de Laranjeiras e Parque. Segundo alerta da empresa, o motivo da interrupção do serviço é uma "causa alheia". O metro está sem circulação nas estações do Jardim Zoológico, Praça de Espanha, São Sebastião e Parque.A interrupção ocorreu pelas 13h20 e não tem previsão de normalidade. "De momento, não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada", lê-se em breve comunicado divulgado na rede social X (antigo Twitter).. O DN apurou no local que não há mais detalhes sobre qual será a "causa alheia" que motivou a suspensão deste serviço de transporte.*Em atualização