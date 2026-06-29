Homem colhido por composição do Metro do Porto na estação de Francos

Um homem sofreu esta segunda-feira, 29 de junho, ferimentos graves após ter sido colhido por uma composição do metro, na Estação de Francos, no Porto, revelou fonte da empresa. A circulação esteve cortada nos dois sentidos, mas foi reaberta pelas 14h30.O acidente ocorreu às 12h56 e a vítima, com idade entre os 20 e os 25 anos, ficou por baixo da composição, tendo sido preciso elevá-la para ser retirada, acrescentou a fonte.A vítima foi depois transportada ao Hospital São João, no Porto, disse.A composição circulava no sentido Trindade-Senhora da Hora, revelou.