Greve geral. Metro de Lisboa vai recorrer da não fixação de serviços mínimos

O Metropolitano de Lisboa informou esta segunda-feira, 8 de dezembro, que irá recorrer da decisão que determinou a não fixação de serviços mínimos durante a greve geral de quinta-feira.A empresa diz que assegura um "serviço público essencial" e desempenha um "papel estruturante" na mobilidade da Área Metropolitana de Lisboa, pelo que considera que esta decisão terá um "impacto particularmente gravoso" na "satisfação das necessidades impreteríveis de mobilidade dos cidadãos"."O Metropolitano de Lisboa reafirma ser possível compatibilizar o exercício do direito à greve com a garantia de um nível mínimo de mobilidade segura, fiável e previsível, que garanta as necessidades sociais que, em quaisquer circunstâncias, não podem deixar de ser atendidas, reiterando que a defesa do interesse público, da segurança dos clientes e da continuidade do serviço constituem princípios estruturantes e permanentes da sua atuação", explica a empresa num comunicado divulgado no seu site.O Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social (CES) decidiu, por unanimidade, "não fixar serviços mínimos em matéria de circulação de composições", segundo foi divulgado no sábado..Greve geral. Comboios, Carris e barcos com serviços mínimos, Metro de Lisboa de fora. A CGTP tem ações de luta agendadas para quinta-feira, em 15 distritos, nos Açores e Madeira.A CGTP e a UGT decidiram convocar uma greve geral para 11 de dezembro, em resposta ao anteprojeto de lei da reforma da legislação laboral, apresentado pelo Governo.Esta será a primeira paralisação a juntar as duas centrais sindicais desde junho de 2013, altura em que Portugal estava sob intervenção da 'troika'.