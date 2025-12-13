Metro de Lisboa. Normalizada a circulação na Linha Vermelha entre Moscavide e o Aeroporto

A circulação na Linha Vermelha do Metro de Lisboa já está normalizada, às 19 horas deste sábado, 13 de dezembro, depois de ter sido interrompida entre as estações do Aeroporto e de Moscavide devido a uma avaria no sistema de sinalização. A informação da avaria foi avançada pelo próprio Metropolitano de Lisboa a meio da tarde, confirmando constrangimentos no serviço neste troço, o que obrigou os passageiros a procurarem transportes alternativos para chegar ou sair do Aeroporto Humberto Delgado.Em informação no seu site, o Metropolitano de Lisboa já deu conta, entretanto, da resolução da avaria e da normalização da circulação de comboios em toda a linha vermelha.