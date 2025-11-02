Meteoro atravessou céus de Portugal ao início da noite

Um meteoro foi avistado neste domingo, 2 de novembro, pouco depois das 19h40, em vários pontos de Portugal, surpreendendo muitas pessoas que olhavam para o céu ao início da noite.Imagens partilhadas pela página Luso Meteo, que divulgou o registo captado por uma webcam instalada na Marinha Grande, mostram o momento em que o meteoro atravessa o céu, deixando um rasto luminoso visível durante breves segundos...Nas redes sociais, multiplicam-se os relatos de avistamentos, de norte a sul do país, mas também em Espanha. .Até ao momento, não há registo de queda de fragmentos nem de qualquer impacto associado ao fenómeno.Os especialistas recordam que este tipo de eventos é relativamente comum, sobretudo durante períodos de chuvas de meteoros, sendo visível quando as condições atmosféricas o permitem.