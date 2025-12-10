Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A zona centro foi das mais afetadas pelas chamas.
A zona centro foi das mais afetadas pelas chamas.FOTO: Leonardo Negrão
Sociedade

Mesmo com menos fogos, 2025 foi o quarto pior ano deste século em área ardida

Análise preliminar mostra que, até 30 de novembro, o número de ignições (8284) foi abaixo da média histórica. O "aumento notável” de fogos maiores levou a que ardessem 270 mil hectares no país.
Rui Miguel Godinho
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Sociedade
incêndio
fogos
Relatório
edição impressa
AGIF - Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt