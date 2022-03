Menos novos casos de covid-19, mas mais mortes e internamentos na última semana

Portugal registou na semana passada 137 mortes por covid-19 (mais 13 face aos sete dias anteriores) e 75 276 novos casos (menos 3189​​)​​​​​, indica o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Tendo em conta o período em análise, de 15 a 21 de março,, a incidência é de 731 infeções por 100 mil habitantes, o que corresponde a um recuo de 4% em comparação com a semana anterior.

Já o índice de transmissibilidade, R(t), está nos 0,97.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No que se refere à situação nos hospitais, os dados indicam que no último dia do período em análise, a 21 de março (segunda-feira), estavam internadas, em enfermaria e nos cuidados intensivos, 1164 pessoas devido à infeção por SARS-CoV-2, mais 24 do que na semana anterior. Nas unidades de cuidados intensivos estavam 64 doentes, (menos 2).

Entre 15 e 21 de março, Lisboa e Vale do Tejo foi a região que confirmou o maior número de novos casos, com 29 643 (menos 2301 do que nos sete dias anteriores), logo seguida do Norte, que reportou 13 357 (mais 259).

O valor mais elevado do número de casos a sete dias verificou-se na faixa etária entre os 40 e os 49 anos, com 12 752, o que corresponde a menos 282 diagnósticos de covid-19 face à semana anterior.

Mas é no grupo etário dos 60-69 anos, com 7724 casos, que se verifica o maior aumento de novas infeções, mais 1077.

Dos 137 óbitos reportados na semana em análise, 46 (mais 10) ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 40 no Centro (mais dois), 24 no Norte (menos um) 11 no Alentejo, seis no Algarve (menos dois), sete na Madeira (mais três) e três nos Açores (mais um).