INEM partilha a chamada de Rodrigo, um menino de nove anos que ligou para salvar a mãe desmaiada ao volante

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) divulgou esta terça-feira, 10 de fevereiro, o áudio de uma chamada feita por um menino de nove anos, desesperado para salvar a mãe."Dentro do carro, com a mãe subitamente inconsciente e os dois irmãos gémeos mais novos a seu lado, não hesitou: pegou no telefone e ligou 112. A sua calma e a colaboração exemplar com os serviços de emergência médica foram decisivas para que a ajuda chegasse a tempo", contou o INEM, que elogiou a "coragem e lucidez" do pequeno Rodrigo, "dignas de um verdadeiro herói"."Olá! Aqui sou eu, eu me chamo Rodrigo, aqui a minha mãe que tem um problema aqui no coração e tem um pacemaker", começou por explicar a criança, que respondeu com serenidade quando os profissionais do instituto lhe perguntaram pela idade e pela localização. O menino confirmou que estava junto de uma paragem de autocarro em Malpica do Tejo, e que a mãe, de 35 anos, estava desmaiada e que tinha aberto os olhos mas que os havia voltado a fechar. Também informou que estava com os irmãos de seis anos, ambos a dormir, no interior de um Ford Focus. Posteriormente, quando a mãe acordou, deu conta de que a progenitora sentia uma dor no coração, e seguiu a indicação para ligar os quatro piscas, mantendo-se sempre em linha até à chegada dos profissionais de emergência médica.. A mãe do pequeno Rodrigo, que veio a ser assistida pela VMER e Bombeiros Voluntários de Castro Branco, está bem de saúde.A partilha do vídeo foi feita no âmbito do Dia Europeu do 112. “Reconhecemos no Rodrigo a importância de saber ligar 112”, escreveu o INEM.