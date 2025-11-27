Menina surda emociona-se ao ouvir pela primeira vez a voz da mãe após operação (com vídeo)

As imagens tornaram-se virais nas redes sociais: uma menina brasileira de 12 anos, diagnosticada com surdez profunda quando era bebé, emocionou-se quando conseguiu ouvir pela primeira vez a voz da mãe, depois de ter sido sido submetida a uma cirurgia para colocação de um implante auditivo. A reação foi gravada pela progenitora da jovem e está a correr muito. Laís Vitória recebeu um implante coclear, um dispositivo eletrónico que é implantado através de cirurgia e permite a pessoas com perda auditiva severa conseguirem ouvir.Nas imagens, é possível ver a menina a emocionar-se após se aperceber que está a ouvir pela primeira vez.."Esperei 12 anos por isto. Esperei 12 anos para a que a minha filha escutasse a minha voz”, afirmou Poliana Barbosa.Rita Fernandes, uma das médicas responsáveis pelo tratamento de Laís, explicou à Globo que o implante é composto por duas partes: uma interna, colocada na operação; e outra externa, o processador de som.A ativação do aparelho, registada no vídeo, aconteceu cerca de um mês depois da cirurgia.A médica disse que o cérebro de Laís vai precisar de se adaptar ao novo som, uma vez que o processo não acontece como “magia”, mas sim através de “um trabalho contínuo”, que vai obrigar a jovem a ter de fazer reabilitação auditiva semanal e ajustar o aparelho a cada dois meses.