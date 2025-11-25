Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Jovens médicos preferem especialidades com menos trabalho e onde ganham mais.
Jovens médicos preferem especialidades com menos trabalho e onde ganham mais.Gerardo Santos
Sociedade

Melhores classificados no internato esgotam vagas de Dermatologia e Oftalmologia. “Fator económico é decisivo”, diz conselho da Ordem

A poucos dias do fim das candidaturas para a especialidade a começar em 2026, presidente do Conselho Nacional do Médico Interno alerta: “É urgente mudar internatos”, e a bem do SNS. No início desta semana, dos 2375 candidatos, 1376 ainda não tinham escolhido uma vaga e quase 100 já tinham desistido. Especialidades como Medicina Familiar e Medicina Interna ainda tinham por preencher, 520 e 164 vagas, respetivamente. Medicina de Urgência tinha 26.
Publicado a
Loading content, please wait...
SNS
Internato das Especialidades
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt