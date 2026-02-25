Leonardo Negrão
Sociedade

Meia centena de agricultores concentram-se em frente à Assembleia da República

Os agricultores, dirigentes da Confederação Nacional da Agricultura e os seus associados seguram faixas com frases contra a reforma da PAC e contra o acordo Mercosul.
Cerca de meia centena de agricultores estão reunidos em frente à Assembleia da República em protesto contra o acordo Mercosul, a reforma da Política Agrícola Comum (PAC) e a resposta do Governo face às intempéries.

Os agricultores, dirigentes da Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e os seus associados seguram faixas com frases contra a reforma da PAC e contra o acordo Mercosul.

“Não ao tratado UE-Mercosul”, lê-se numa das faixas.

A CNA entregou ainda um documento na residência oficial do primeiro-ministro e outro na Assembleia da Republica com reivindicações referentes à PAC, às intempéries e ao Mercosul.

