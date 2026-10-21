Só em janeiro é que se saberá quantas vagas ficam por preencher.

Sociedade

Médicos escolhem especialidades por via informática. Ordem “espera que não aconteça o mesmo que na Educação”

Ministério da Saúde mudou as regras de candidatura ao internato das especialidades para 2027. O sistema passou a ser informatizado. Ordem, sindicatos e médicos internos souberam no início do verão e pediram o seu adiamento, por não ter sido testado. Não foi aceite. Nesta quarta-feira, dia 21, o primeiro lote de 140 médicos internos, dos 2449 que se candidataram, começa a escolher vagas. Bastonário diz que "vai ser um teste em tempo real".