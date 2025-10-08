Médico e enfermeiro condenados por darem penicilina a doente alérgico que acabou por morrer

Um homem de 49 anos morreu no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, por lhe terem dado penicilina, um antibiótico ao qual era alérgico. O médico e o enfermeiro responsáveis pela prescrição e administração do medicamento foram condenados pelo Tribunal da Relação do Porto por crime de ofensa à integridade física por negligência, a pagar 900 euros de multa e uma indemnização de 25 mil euros ao filho do doente, sentença agora confirmada pelo Supremo Tribunal de Justiça depois de um recurso interposto pelo enfermeiro, avança o JN.Os dois profissionais de saúde até começaram por ser absolvidos pelo tribunal de primeira instância, no Tribunal de Matosinhos, mas foram condenados após recurso do Ministério Público e da família da vítima.O paciente em causa tinha sofrido um acidente de viação no IC5, em Vila Real, a 4 de janeiro de 2015. Operado a várias fraturas no hospital local, onde foi registado no processo clínico que era alérgico à penicilina, foi transferido dois dias depois para a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, na sua área de residência.Contudo, médico que o atendeu em Matosinhos não acedeu à ficha médica do paciente nem o questionou sobre possíveis alergias, tendo prescrito, por injeção intravenosa, amoxicilina com ácido clavulânico, antibiótico que pertence ao grupo das penicilinas. A medicação foi administrada por um enfermeiro que também não acedeu à informação clínica.Pouco tempo depois, o paciente começou a ter dificuldade em respirar e vários outros sintomas indicativos de reação anafilática aguda, acabando por morrer.