Mau tempo: Estrada que liga Espinho a Esmoriz fechada devido a aluimento de terras

A Rua 1.ª Urbanização Engenho Velho, que liga os concelhos de Espinho e de Esmoriz, está encerrada por tempo indeterminado depois de cerca de dois metros da via terem aluído, revelou esta segunda-feira à Lusa fonte dos bombeiros.

O alerta foi dado por "populares cerca das 10:32" e "não há registo de feridos", acrescentou a fonte dos Bombeiros do Concelho de Espinho.

A estrada, entretanto, foi fechada com o "recurso a grades", tendo "os serviços de Proteção Civil de Espinho e de Santa Maria da Feira", dois dos três concelhos, o outro é Ovar, que são abrangidos por aquela via, "estado no local a avaliar os danos", acrescentou a fonte.

À superfície, descreveu a fonte, o aluimento de terras "não vai além de um metro de extensão, mas por baixo o buraco tem uma extensão de cerca de dois metros, e foi por isso que chegou até à ponte".