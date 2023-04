Marinha resgata homem a sofrer ataque cardíaco em alto mar

Helicóptero foi disponibilizado pela Força Aérea, auxiliando no desembarque e transporte para a base de Figo Maduro, em Lisboa.

A Marinha coordenou, esta quarta-feira, o resgate de um homem de 24 anos, de nacionalidade turca, que estava a ter um ataque cardíaco a bordo de um navio-tanque. A embarcação navegava a 25 milhas náuticas (perto de 50 quilómetros) a oeste do Cabo Carvoeiro.

Em comunicado, a Marinha explica que a operação foi feita "através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), em articulação com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes - Marítimos (CODU-MAR)".

"​​​Na sequência do alerta recebido por chamada telefónica do navio, com pavilhão de Turquia, pelas 10.43, e após ter sido realizada uma avaliação da vítima, de 24 anos houve a necessidade de acionar cuidados médicos hospitalares imediatos", refere a Marinha.

Uma vez que este foi considerado "um resgate médico urgente", a Força Aérea disponibilizou um helicóptero para "efetuar o desembarque do tripulante e transportá-lo" para a base aérea de Figo Maduro, em Lisboa.