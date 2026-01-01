Marinha Portuguesa salvou 589 pessoas e realizou mais de 500 operações de busca durante o ano de 2025

A Marinha Portuguesa coordenou, ao longo de 2025, um total de 511 ações de busca e salvamento marítimo, das quais resultou o salvamento de 589 pessoas, segundo dados divulgados pela instituição.A maior parte das operações foi coordenada pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa, responsável por 318 ações, que permitiram salvar 433 pessoas. Já o MRCC de Ponta Delgada coordenou 135 operações, das quais resultaram 78 vidas salvas. No arquipélago da Madeira, o Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal) coordenou 58 ações, tendo sido resgatadas 78 pessoas.Em nota divulgada pela Marinha, é sublinhado que "o sucesso do sistema nacional de busca e salvamento depende do trabalho conjunto de várias entidades". Entre elas estão "a Autoridade Marítima Nacional, a Força Aérea Portuguesa, o Instituto Nacional de Emergência Médica, através do CODU-MAR, os serviços de Proteção Civil, os bombeiros, as administrações marítimas e portuárias e o sistema de controlo de tráfego costeiro."A Marinha destaca ainda o "papel fundamental de navios mercantes e embarcações de pesca, que frequentemente se desviam das suas rotas ou interrompem a atividade profissional para prestar auxílio no mar, sempre sob coordenação dos centros nacionais de busca e salvamento".