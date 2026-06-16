"Maravilhário". Três séculos de doações em exposição na Universidade do Porto

A Universidade do Porto inaugura nesta quarta-feira, 17 de junho, a exposição "Maravilhário – Doações ao Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto", uma mostra que celebra cerca de 200 mil doações recebidas pela instituição ao longo de três séculos.Patente até 20 de setembro no Polo Central do Museu de História Natural e da Ciência, instalado no edifício da Reitoria da Universidade do Porto, a exposição destaca "o papel fundamental das doações na construção e preservação do património científico, cultural e natural da universidade", assinala a vice-reitora, Fátima Vieira, citada em comunicado, salientando que o evento pretende valorizar o contributo de milhares de cidadãos para a construção do conhecimento e da memória coletiva.Entre os milhares de exemplares que integram as coleções do museu encontram-se cerca de 125 mil insetos, 40 mil moluscos, 39 mil espécimes de herbário, 5.500 exemplares de árvores e arbustos, 4.450 aves e 2.500 aracnídeos. O acervo inclui ainda fósseis, objetos arqueológicos e etnográficos, peixes, anfíbios, répteis, rochas, minerais e mamíferos.Além dos exemplares das coleções de história natural, a exposição reúne vestígios arqueológicos, peças de arte, fotografias, arquivos científicos e diversos objetos doados por particulares, refletindo a diversidade e riqueza do património preservado pela instituição.Entre as peças em destaque encontra-se o esqueleto de uma baleia-azul juvenil que deu à costa na Praia do Paraíso, em Matosinhos, em 1937, um dos exemplares mais emblemáticos das coleções do museu.