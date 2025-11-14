Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Maria de Belém Roseira, Sobrinho Simões, Eduardo Paz Ferreira e Constantino Sakellarides são alguns dos subscritores.
Manifesto. 30 personalidades exigem o regresso dos “centros de saúde”

Sobrinho Simões, Maria de Belém Roseira, Constantino Sakellarides, Eduardo Paz Ferreira e Vítor Melícias, entre outros, subscreveram um documento onde se denuncia que políticas de Saúde acabaram com conceito de centro de saúde e que novas medidas, como a “centralização do acesso”, através da Linha SNS24, estão a “desestruturar” cuidados primários e a deixar “utentes sem resposta”.
